Mering

vor 55 Min.

Kulinarische Vielfalt aus aller Welt bei der Meringer Lichterwelt

Plus Pikante und süße Gerichte von drei Kontinenten finden die Besucher an den 20 Streetfoodwagen am Badanger. Und auch im Ortszentrum und an der Bücherei sind Getränke und warme Speisen gefragt.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Bereits am späten Vormittag begannen die Teilnehmer des Streetfoodfestivals am Badanger, sich auf den Abend vorzubereiten. Viele Besucherinnen und -besucher kamen schon zur Festeröffnung um 18 Uhr und machten sich dann gleich auf den Weg, um an den Ständen rund um die Bühne Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren. Auch zwei Meringer Anbieter sind vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .