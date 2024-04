Mering

vor 32 Min.

Mehr Lesespaß für Kinder: In der Bücherei gibt es eine Bücherraupe

Plus Eine große bunte Raupe schlängelt sich neuerdings durch die Meringer Bücherei. Das vom Frauenbund genähte Kunstwerk soll Kindern einen Leseanreiz bieten.

Von Heike John

Wer kennt sie nicht, die Raupe Nimmersatt, die sich durch einen Berg von Leckereien frisst? Ähnlich wie im beliebten Kinderbuchklassiker gibt es nun in der Meringer Bücherei eine weitere Raupe, die sich auf eine andere Art unersättlich zeigt. Von Büchern kann sie nicht genug bekommen. Darum zieht sie hinter ihrem freundlichen Gesicht gleich 25 Büchertaschen mit sich.

Meringer Frauenbund nähte die bunten Taschen

In der Anzahl genau richtig für eine Gruppe von Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter, die aus jeder Tasche ein anderes Kinderbuch hervorholen kann. Die Idee dazu stammt vom Schweizer Institut für Kinder- und Jugendmedien, wurde in Südtirol zur Bücherraupe weiterentwickelt und nun ist diese Leselotte auch in der Meringer Bücherei gelandet. Über den St. Michaelsbund wurde Büchereileiterin Christine Hieke auf die Aktion aufmerksam und fand im Meringer Frauenbund einen Partner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen