Mering erneuert Kriegerdenkmal: Investition in die Pflege der Erinnerungskultur

„Erinnerungskultur bedeutet nicht einfach nur, an festen Terminen an die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege zu denken, sondern auch tatkräftig dafür zu sorgen, dass diese nicht vergessen werden“, sagt Bürgermeister Florian Mayer. Deshalb setzte er sich dafür ein, dass die Gusstafel mit den Namen der Gefallenen am Kriegerdenkmal in Mering renoviert wurde. Ebenso wurde der Stein gewaschen und die Feuerschale gereinigt.

