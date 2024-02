Mering löst die eigene Verkehrsüberwachung auf

Zuletzt wurde kaum noch aufgeschrieben. Doch ab 1. März müssen sich Parksünder in Mering wieder vorsehen.

Nach drei Jahrzehnten wurde der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) des Marktes Mering zum Jahresende 2023 aufgelöst. Bei einer kleinen Verabschiedung im Rathaus nutzte Bürgermeister Florian Mayer die Gelegenheit, um sich bei Helga Leschitzok zu bedanken, die zusammen mit ihrer Kollegin Brigitte Seifert seit Gründung der VÜD an dabei war.

Bei der offiziellen Verabschiedung waren auch Irene Rahmann, Bernhard Bordon und Boris Küppersbusch anwesend, die Helga Leschitzok ebenfalls für ihre langjährige und engagierte Arbeit bei der VÜD würdigten. Als Anerkennung für ihr Engagement überreichte Florian Mayer zum Abschied ein kleines Präsent und wünscht Helga Leschitzok alles Gute.

Zum Ende der Verkehrsüberwachung gibt es einen Dank an langjährige Mitarbeiter (v. li.): Brigitte Seifert, Bernhard Bordon, Helga Leschitzok, Bürgermeister Florian Mayer, Irene Rahmann und Boris Küppersbusch. Foto: Franziska Hörmann

Ab 1. März finden wieder Kontrollen gegen Falschparken in Mering statt

Ab dem 1. März wird die Parküberwachung vom Zweckverband Süd Ost Bayern übernommen, der in Mering bereits die Geschwindigkeitsmessungen durchführt. Zuletzt hatte es sich in Mering schon herumgesprochen, dass in Hinblick auf die anstehende Auflösung der örtlichen Verkehrsüberwachung kaum noch Parkvergehen kontrolliert wurden. "Ab 1. März muss man wieder vorsichtig sein", sagt Bürgermeister Florian Mayer. Dann startet der Zweckverband in Mering. "Da gibt es keine festen Zeiten, sondern die Kontrollen kommen nach dem Zufallsprinzip, so dass man immer ordnungsgemäß parken sollte", erklärt Mayer.

Durch den Wechsel zum Zweckverband kann es für Parksünder nämlich auch deutlich teurer werden als in der Vergangenheit. Als offizielle Bußgeldstelle ist dieser berechtigt, auch höhere Bußgelder zu verhängen. Diese Berechtigung hatte der örtliche Verkehrsüberwachungsdienst nicht. "Es wird aber einen weichen Übergang geben", verspricht der Bürgermeister. So sollen die Falschparker anfangs nur Hinweiszettel erhalten. Erst nach einer Übergangszeit wird dann wieder kostenpflichtig verwarnt. (AZ, gön)