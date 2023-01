Mering untersucht Flächen für Erweiterung des Gewerbeparks

Plus Frühestens 2025 könnten im Lechfeld wieder die Bagger anrollen. Doch erst gilt es abzuklären, ob die Grundstückseigentümer überhaupt mitmachen.

Große Hallen ragen neben dem Bahnhaltepunkt St. Afra empor, die freien Flächen im rund zehn Hektar großen Gewerbepark werden bereits weniger. Die Straßen, die im Westen am Acker enden, deuten schon auf eine Erweiterung hin. Doch wie könnte diese aussehen und wie realistisch ist das Vorhaben?