Mering

Meringer Lichternacht wird auf Dezember verschoben

Die Lichternacht in Mering wird wegen der Baustelle im Ortszentrum vom 10. November auf den 15. Dezember verschoben.

Plus Die Baustelle im Ortszentrum macht dem Gewerbeverein Mering Aktuell Sorgen. Vorsitzender Acky Resch begründet die Entscheidung, die Lichternacht zu verschieben.

"Es tut uns allen sehr leid, aber wir haben uns dazu entschieden, die Lichternacht mit Kunst und Kulturprogramm in Mering zu verschieben", bedauert Acky Resch, Vorsitzender des Meringer Gewerbevereins Mering Aktuell. Die Baustelle im Meringer Zentrum verzögere sich und deshalb wird die Lichternacht, die für Freitag, 10. November, angesetzt war, zunächst abgesagt und soll dann am Freitag, 15. Dezember, nachgeholt werden. "Wir wollten den Druck rausnehmen", sagt Resch. Diese Entscheidung habe Mering aktuell aus eigener Initiative getroffen.

Damit habe die Marktgemeinde und die ausführende Baufirma etwas mehr Zeit, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an der Gasleitung durchzuführen. Ursprünglich war ein Ende der Bauarbeiten für den 5. November vorgesehen. Denn dann soll der Kathreinmarkt in Mering stattfinden. "So wie es aussieht, wird es hier einen kurzzeitigen Baustopp geben, damit der Markt stattfinden kann", informiert Resch.

