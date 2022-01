Merings Bücherei gibt Lesestart-Sets an Kinder heraus

Plus Die Bücherei Mering beteiligt sich an einem bundesweiten Programm zur frühen Leseförderung. Kinder können dort kostenlose Bücher erhalten.

Die dreijährige Annalena gehörte zu den ersten Kindern, die von Büchereileiterin Brunhilde Waeber ein Lesestart-Set geschenkt bekamen. Zusammen mit ihrer Mama und ihrem älteren Bruder besucht sie oft die Bücherei und stöbert dann am liebsten in der bunten Bilderbuchecke. Vom Lesen ist sie nicht mehr weit entfernt.