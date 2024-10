Merings Tischtennis-Jugend blüht wieder auf

Merings Tischtennisabteilung steckte zuletzt viel Arbeit und Energie in die Jugendarbeit, sodass man derzeit wieder ein regelrechtes Aufblühen der Jüngsten beobachten kann. Zu den Meringer Vereinsmeisterschaften konnten Jugendwartin Susanne Lugert und Sportwart Christian Burgdorf 17 Teilnehmer in der Eduard-Ettensberger-Halle begrüßen. Letztlich suchte man in den beiden Kategorien Jugend (ab 13 Jahren und Spielerfahrung) und Schüler (zwölf Jahre und jünger mit wenig Erfahrung) die Titelträger.

Bei den Jugendlichen zeichnete sich schnell ein Duell der beiden Spitzenspieler Sean Wallner und Benedikt Rameiser ab. Beide marschierten souverän durch ihre Gruppenspiele. Im finalen Duell konnte der nervenstarke Rameiser die bessere Leistung abrufen, sodass er seinen Titel in diesem Jahr erfolgreich verteidigen konnte – Wallner musste sich trotz toller Vorstellung mit dem zweiten Platz begnügen. Auch die anderen beiden Mannschaftsspieler Leo Darchinger und Arnav Chavan gaben sich in der Finalrunde wenig Blöße. Im entscheidenden Spiel um Platz drei behielt Darchinger die Oberhand und konnte sich somit die Bronzemedaille sichern. Bei den Schülern zeigten nahezu alle Teilnehmer, dass sie bereits ein gewisses Handwerk im Tischtennis erlernt haben. Es kam zu einem echten Endspiel zwischen Bjarne Zahn und Peter Weishaar, die bereits auch den ein oder anderen Mannschaftsspieler im Verlaufe des Turniers ärgern konnten. In einem äußerst engen Match konnte Zahn durch ein 12:10 im Entscheidungssatz den Titel erringen, Weishaar konnte aber mit seiner Leistung absolut zufrieden sein. Auf den letzten Podestplatz konnte sich Jacob Burgdorf schieben, der Jakob Achtermann in einem spannenden Spiel in die Schranken verweisen konnte. Beide sind noch relativ frisch im Tischtennissport, konnten aber bereits tolle Ansätze zeigen. (rist)