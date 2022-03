Mit einer Webcam können Schüler Meisen beim Nisten beobachten

Plus Eine im Nistkasten installierte Webcam ermöglicht den Schülern der Luitpold-Grundschule in Mering einen besonderen Naturkundeunterricht.

Vögel beim Brüten zu stören, ist ein absolutes Tabu. Das wissen schon die Grundschüler. In der Luitpoldschule haben die Klassen nun jedoch die Möglichkeit, ganz unbedenklich Meisen bei der Aufzucht des Nachwuchses zu beobachten. Denn dort hat das Meringer Bündnis für Nachhaltigkeit nun einen Nistkasten mit Kamera installiert.