Mit zwei platten Reifen und betrunken in Mering unterwegs

Am Samstagmorgen meldete ein Zeuge bei der Polizei in Friedberg ein Fahrzeug, das mit zwei platten Reifen in Mering unterwegs war. Einige Zeit später konnte der Pkw Mitsubishi in der Kirchstraße geparkt und unversperrt festgestellt werden. Die 31-jährige Halterin wurde telefonisch kontaktiert und kam zu ihrem Auto zurück. Die Polizeikräfte nahmen bei ihr aber deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb eine Blutentnahme bei der Frau erfolgte. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die 31-jährige Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Wie es zu den zwei platten Reifen kam, muss noch ermittelt werden. (AZ)

