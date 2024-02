Mering

vor 33 Min.

Modellbahnfreunde eröffnen Ausstellung über Ammerseebahn

Plus Interaktive Stationen, Historie und viel Bahnliebhaberei: Am Wochenende eröffneten die Meringer Modellbahnfreunde ihre Schau zum 125. Jubiläum der Ammerseebahn.

Von Heike John

Viele Besucherinnen und Besucher, die sich interessiert durch das Ausstellungsareal bewegen: So stellte sich Joachim Pagel als Vorsitzender des Heimatvereins die Zukunft des neu entstehenden Heimatmuseums im Ludwig-Park vor. Einen Vorgeschmack darauf, wie erfolgreich eine Schau dort sein kann, gab das Eröffnungswochenende der Jubiläumsausstellung zum 125-jährigen Bestehen der Ammerseebahn. Mit ihrem Konzept, das die Geschichte der 55 Kilometer langen Bahnstrecke mit viel Bahnliebhaberei kombinierte, gestalteten die Modellbahnfreunde unter der Regie von Wolfgang Wrba eine Schau der Superlative.

Gäste reisten zur Schau in Mering an

Das kann man getrost so sagen, denn die Fülle an Exponaten, akribisch zusammengetragener Historie und ideenreich gestalteten interaktiven Stationen ließ nicht nur die Herzen der eingefleischten Eisenbahnfreunde höherschlagen. Sie begeisterte auch Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann, der zusammen mit einem Gemeinderatskollegen eigens zur Eröffnung nach Mering anreiste. Bevor am Samstag und Sonntag auch für Familien mit Kindern die Welt der Eisenbahn zugänglich war, traf sich am Freitagabend vorab neben geladenen Meringer Gästen die „Fachwelt“.

