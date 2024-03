Mering

Neues Restaurant: Ana Sushi & Asian Food eröffnet in Mering

Julia An Nguyen (links) eröffnete im Januar ihr vietnamesisches Restaurant Ana Sushi & Asian Food in Mering, unterstützt von Neffe Kien und Nichte Ana.

Plus Julia An Nguyen aus München betreibt seit Mitte Januar ein kleines vietnamesisches Restaurant. Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie.

Von Heike Scherer

Eine junge Familie trifft ein und bestellt sich Suppe und ein Wok-Gericht mit Huhn. Inzwischen hat sich die Neueröffnung des vietnamesischen Restaurants im Gewerbegebiet Mering-St. Afra herumgesprochen. Die Feedbacks für das Lokal sind durchweg positiv: Sehr leckeres Essen, überaus freundliche Bedienung, so ist immer wieder zu lesen. Was bietet das neue Ana Sushi & Asia Food?

Neuer Sushi-Laden in Mering

Julia An Nguyen lernte ihren Mann, der schon in Deutschland lebte, in Vietnam kennen und wohnt jetzt mit ihm und ihren Kindern in München. Vor vier Jahren begann sie, sich auf die Zubereitung von Sushi zu spezialisieren. Ein Restaurant in München kam aufgrund der hohen Miete nicht infrage, und hier in Mering hörten die Vorgänger aus Altersgründen auf. Deswegen ergriff sie die Gelegenheit und übernahm das kleine Restaurant im Gewerbegebiet Mering-St. Afra.

