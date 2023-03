Opel bei Unfallflucht an Stoßstange beschädigt

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt einen Opel Corsa in Mering. Die Polizei sucht nach Zeuginnen oder Zeugen.

In der Tratteilstraße in Mering kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einer Unfallflucht. Dabei fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten, orangefarbenen Opel Corsa an. Dieser wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)