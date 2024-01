Mering

12:00 Uhr

Ortsverein der CSU Mering lädt zum Neujahrsempfang

Plus Austausch und Dank für die Engagierten: In Mering fand der Neujahrsempfang der CSU statt. Frauenunion, Seniorenunion und Junge Union formulieren ihre Wünsche.

Von Heike Scherer

Seit fast 25 Jahren lädt der Ortsverein der CSU Mering zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Ziel ist ein Austausch und der Ausdruck des Dankes an alle, die sich in Mering tatkräftig engagieren. 100 Vereine und Organisationen gibt es in der Marktgemeinde. Der Empfang fand in der von der Feuerwehr Mering und dem FKM Lach Moro geschmückten Mehrzweckhalle statt.

Meringer Garden treten beim Neujahrsempfang auf

Jugend- und Große Garde zeigten ihre Gardetänze „Good Girls“ und „Let’s celebrate“. Für ein reichhaltiges Buffet sorgte das Team um Sonja Sedlmeir und die Frauenunion Mering. Erster Bürgermeister Florian Mayer hielt Rückblick auf das Jahr 2023 und wünschte sich für das neue Jahr Frieden und Verständnis - und dass die Meringer Bürger die Großbaustelle im Ortszentrum gemeinsam schultern. Grußworte sprachen Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Manfred Losinger in Vertretung des Landrats Klaus Metzger.

