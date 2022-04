Rapunzel rockt beim Konzert in Mering mit Indiana Jones

Music Kids, Jugend- und Nachwuchsorchester der Kolping-Kapelle spielen nach drei Jahren Pause wieder beim Frühjahrskonzert.

Eine lange Zeit warten mussten nicht nur die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der Kolping-Kapelle Mering, sondern auch das Publikum. Am Sonntag war es endlich wieder so weit und das Konzert stand unter dem Motto "Fantasie und Märchen". Vorsitzender Klaus-Dieter Ruf freute sich, in der voll besetzten Eduard-Ettensberger-Halle neben zahlreichen Ehrengästen, darunter Florian Mayer und Präses Tino Zanini, die Gäste zu begrüßen, die ganz nebenbei auch die Tauglichkeit des Schutzbelags für den Hallenboden testeten, der im Jubiläumsjahr für die Feierlichkeiten verwendet wird. Schmerzlich vermisst wurde der "größte Fan der Kolping-Kapelle Mering", die kürzlich verstorbene Ehrenbürgerin Ellen Kratzer.

Dann hatte das Nachwuchsorchester seinen großen Auftritt. Petra Paul dirigierte. Märchenhaft begannen die Musikerinnen und Musiker mit der "Pegasus-Ouvertüre", suchten mit viel Geheule das Monster unter dem Bett oder untermalten mit ihren Instrumenten sehr gelungen das Märchen Aschenputtel, bei dem Andreas Bolleininger statt wie früher als Dirigent nun als frischgebackener Märchenonkel fungierte.

Traumhaft kam das Ganze nicht nur den Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern auch Dirigentin Petra Paul vor, die mit dem Jugend-Kolping-Team sowie den Musikern des Nachwuchs- und Jugendorchesters auch endlich wieder ein Probenwochenende in Violau verbringen und den langersehnten Auftritt vorbereiten konnte. Sie dankte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Durchhaltevermögen während der Corona-Zeit. Bemerkenswert war auch der Auftritt der Music Kids, die bereits nach den ersten Stunden das Zusammenspiel in der Gruppe mit Dirigentin Jessica Lichtenstern lernen. Mit viel Mut und Geschick wagten sie sich an ihre Stücke, darunter auch die "Ode an die Freude", und stellten sich sogar kurz solistisch dem Publikum vor.

Endlich wieder Applaus für die Musikerinnen und Musiker in Mering

Viel Beifall und Wohlwollen war ihnen dafür sicher. Ben, der das Euphonium bei den Music Kids spielt, war mit dem Auftritt sehr zufrieden: "Der Applaus war das Beste", verriet er. Die Stimmung in der Halle war sehr beschwingt, als sich schließlich das Nachwuchsorchester mit einem schmissigen "Raiders March" aus dem Film "Indiana Jones" eindrucksvoll verabschiedete und natürlich nicht ohne Zugabe gehen durfte.

Sophia Eggert, die im Nachwuchsorchester Saxofon spielt, genoss es ebenfalls, endlich wieder vor Publikum zu spielen und nicht nur für sich zu üben. Die jungen Musikerinnen und Musiker werden in der Kolping-Kapelle musikalisch sehr gefördert und dürfen auch freiwillig an Leistungsprüfungen teilnehmen. Feierlich konnten ihre Urkunden nun im großen Rahmen verliehen werden. Vor den Augen der Zuhörer und der stolzen Familienangehörigen erhielten Lisa Böhm, Sophia Eggert, Johannes Frank, Karlotta Koch, Melanie Müller, Caroline Pschenitza, Moritz Remberger, Soi Röser, Krimhild Silberer und Saskia Thiel Ehrungen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes.

Das Jugendorchester, unterstützt von erfahreneren Musikern, überzeugte mit Filmsoundtracks und Märchen. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Monumental und gewaltig spannungsgeladen ging es auch beim Jugendorchester unter Leitung von Conny von Schenckendorff weiter, das wegen Musikermangels durch einige ältere Musikerinnen und Musiker aufgestockt wurde. Von Anfang an ließen sie keinen Zweifel an ihrer Freude und ihrem Können an den Instrumenten und fesselten mit einem Auszug aus "Game of Thrones" ebenso wie mit ihrer Interpretation von Rapunzel, bei der auch wieder der versierte Märchenonkel nicht fehlen durfte.

Absolut hörenswert auch die Soundtrack-Highlights der Piraten der Karibik, bei der das Knarren der Black Pearl, das Säbelrasseln der Piraten durch akrobatische Einsätze der Schlagwerker und das Können der starken Bläser greifbar nah wurden. Mit "Happy" von Pharrell Williams setzte das Orchester einen sehr beschwingten Schlusspunkt und entließ die begeisterten Zuhörer in einen milden Frühlingsabend-Sonnenschein: … Und so lebten sie fortan glücklich und musizieren hoffentlich bald wieder.

Die nächste Veranstaltung mit der Kolping-Kapelle ist die Muttertagsmatinee am 8. Mai 2022 um 11.15 Uhr.