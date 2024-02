Mering

vor 2 Min.

Rechte Gruppierungen fanden auch in Mering ihren Platz

Plus Die Marktgemeinde stand immer wieder im Fokus rechter Gruppen. 2008 gründete sich deshalb das Aktionsbündnis "Mering ist bunt". Ein Rückblick.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Dass sich im Landkreis Aichach-Friedberg rechte Gruppierungen treffen, wie im November 2023 in Dasing, als dort mehr als 60 Leute aus dem rechtsextremen Spektrum zusammenkamen, ist für Peter Hörmann, Sprecher des Aktionsbündnisses " Mering ist bunt", keine neue Entwicklung. Zu dem Vernetzungstreffen kam auch der Vordenker der Identitären Bewegung, Martin Sellner. "Bereits Anfang der 2000er-Jahre gab es in Mering immer wieder Aktionen von rechts." Um auch in der Marktgemeinde ein Zeichen gegen rechts zu setzen und für ein offenes, freies und friedvolles Europa zu werben, ist für Samstag, 2. März, eine Kundgebung im Ortszentrum geplant.

Als die Identitäre Bewegung (IB) 2019 eine Kundgebung auf dem Meringer Marktplatz ankündigte, setzte "Mering ist bunt" ein Zeichen gegen rechts mit einer Gegenveranstaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen