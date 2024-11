Seit 20 Jahren gibt es den Christustreff in Mering

Der Christustreff – Evangelische Gemeinschaft Mering feiert am 1. Adventswochenende sein 20-jähriges Bestehen. Der erste Gottesdienst fand am 1. Adventssonntag 2004 in der Kolping Kulturwerkstatt an der Zettlerstraße statt. Im November 2008 ist die Gemeinschaft, die sich ausschließlich aus Spenden ihrer Mitglieder und Besucher finanziert, in eigene Gemeinderäume an der Wallbergstraße 10-12 umgezogen und bereichert seither das christlich-kirchliche Angebot in Mering und Umgebung.

Das Festwochenende beginnt am Samstag, 30. November, um 17 Uhr mit einem „Christustreffabend“, zu dem die Mitglieder und regelmäßigen Besucher des Christustreff eingeladen sind, um gemeinsam mit Gemeinschaftspastor Markus Krause, Kinderpastorin Damaris Luther sowie den ehrenamtlichen Mitarbeitern zu feiern und auf das in 20 Jahren Erlebte zurückzublicken. Kinder sind dabei ebenfalls herzlich willkommen, jedoch gibt es kein spezielles Programm für sie.

Zu dem um 20 Uhr beginnenden Konzert von Like Amber ist ganz Mering und Umgebung eingeladen sowie die Ehemaligen, die früher Teil der Gemeinschaft waren, aus nah und fern. Like Amber, ein weibliches Gesangsduo, das sich an Klavier und Cello selbst begleitet, wird mit seiner filigranen Songwriter-Musik für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.

Am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr ist die Gemeinde und ganz Mering, Merching und Umgebung zu einem Festgottesdienst eingeladen, zu dem Bürgermeister Florian Mayer, die geistlichen Vertreter der Meringer Kirchengemeinden und andere Ehrengäste sowie ehemalige Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter erwartet werden. Die Predigt wird der Gründungspastor des Christustreff, Jochen Högendörfer halten. Während des Gottesdienstes wird ein Kinderprogramm angeboten. Im Anschluss sind alle zu einem Sektempfang sowie zu einem geselligen Ausklang bei Kaffee und Kuchen eingeladen.

Der Christustreff ist eine von 65 über ganz Bayern verstreuten, teilweise unter der Bezeichnung „Landeskirchliche Gemeinschaft“ auftretenden Ortsgemeinden des Hensoltshöher Gemeinschaftsverbandes mit derzeit etwa 3.200 Mitgliedern insgesamt, davon etwa 50 in Mering.