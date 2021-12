Seniorenbeauftragte wünschen sich für Mering alternative Wohnformen

Mit vielerlei Aktivitäten schaffen die Seniorenbeauftragten Christine Maier und Guido Schlosser trotz Pandemie Kontakt zu älteren Mitbürgern. Das sind ihre Pläne fürs neue Jahr.

Mitten in der Corona-Pandemie starteten die beiden neuen Behindertenbeauftragten Christine Maier und Guido Schlosser im Herbst 2020 in ihr Ehrenamt. Im Januar dieses Jahres wurden erste Anfragen zur Impfung an sie herangetragen. Die Seniorenbeauftragten erklärten darauf älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wie man sich anmeldet und standen wegen Fahrdiensten zum Impfzentrum in Dasing mit dem Landratsamt und dem Meringer Bürgermeister in Kontakt. So bewirkte die Corona-Pandemie einerseits, dass sich Seniorinnen und Senioren erstmals an die neuen Ansprechpartner in der Gemeinde wandten, andererseits erschwerte sie aber auch die Möglichkeiten der Begegnung.

Das ist das Fazit der beiden Ehrenamtlichen im Rückblick: „Wir hatten viele telefonische Kontakte, aber kaum Möglichkeiten des persönlichen Kennenlernens“, sagen sie. Das erste Jahr war darum für die beiden Seniorenbeauftragten auch eine große Herausforderung. Dennoch haben sie einiges auf die Beine gestellt.

Vor allem die Vernetzung mit bekannten Fachstellen, den Ansprechpartnern und Quartiersmanagerinnen der Nachbargemeinden war zu Beginn der Tätigkeit wichtig. Ein enger Kontakt besteht auch zur Fachstelle Altenhilfe und Behindertenhilfe im Landratsamt Aichach-Friedberg, wo Christine Maier und Guido Schlosser im Sommer auch an einer Fachtagung teilnahmen. Auch bei Aktionen für Senioren in anderen Gemeinden sind sie immer wieder mit dabei. So drehten sie eine gemeinsame Proberunde, als in Ried das neu angeschaffte Seniorentandem vorgestellt wurde. Ein ähnliches Gefährt will ja auch das Bürgernetz in Mering anschaffen.

Christine Maier beim Probefahren mit dem Senioren-Tandem in Ried mit der dortigen Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler. Foto: Guido Schlosser

Christine Maier und Guido Schlosser begreifen sich selbst als Tandem mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Erfahrungen für ihr Ehrenamt. Ein großes Anliegen ist den beiden, in Mering Projekte mit alternativen Wohnformen realisieren zu können. Christine Maier leitet den 2020 dafür gegründeten Arbeitskreis. Grundstücke oder leerstehende Häuser zu finden, die für seniorengerechtes Wohnen geeignet wären, steht ganz oben auf dem Wunschzettel für das neue Jahr. „Mit unserer Vorgängerin Marlene Koeniger gingen wir auch schon gezielt und offenen Auges durch die Marktgemeinde, um geeignete Objekte zu entdecken und mit Hausbesitzerinnen oder Nachbarn Kontakt aufnehmen zu können“, berichtet Christine Maier. „Wünschenswert wäre es, dass auch private Bauherren und Bauherrinnen sich für alternative Wohnformen interessieren und eventuell mit Fördermitteln, je nach Standort, barrierefrei bauen.“

Mering könnte weitere Pflegeeinrichtungen gebrauchen

Auch der Bau eines weiteren Betreuten Wohnens mit Tagespflege und Pflegestation ist nach Meinung der Seniorenbeauftragten kein Luxus. „Der Bedarf ist in Mering noch lange nicht gedeckt“, zeigt sie sich überzeugt. „Ich würde mich über jede Bauherrin und jeden Bauträger freuen, der vor der Bauplanung zumindest mal mit mir ins Gespräch kommt“, sagt Christine Maier. Es bestünde auch die Möglichkeit, der Bürgerstiftung Mering für ein solches Projekt Baugrund zur Verfügung zu stellen. Diesbezüglich habe sie bereits im Frühjahr ein Gespräch mit dem „Haus der Stifter“ der Stadtsparkasse Augsburg geführt. „Ohne Grund und Boden kann halt auch kein Arbeitskreis etwas bewerkstelligen“, verdeutlicht die Seniorenbeauftragte.

Die Meringer Seniorenbeauftragte Christina Maier bei der Wiedereröffnung des Kneippbeckens zusammen mit Bürgermeister Florian Mayer von hinten Foto: Guido Schlosser

Im Sommer ergaben sich endlich Gelegenheiten für persönliche Kontakte. Eine Radltour mit Kirchenführung und Bauernhofbesichtigung fand gute Resonanz. Anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp wurde das Kneippbecken im Lippgarten wiedereröffnet und als Rahmenprogramm gab es den August über einige Angebote der Gesundheitsprävention von Qigong bis Seniorenyoga. Auf vielfachen Wunsch wollen sich die Seniorenbeauftragten auch darum kümmern, dass die Boulebahn vom Bauhof wieder instandgesetzt wird.

Es seien viele kleine Dinge, um die man sich kümmere und die im Hintergrund laufen, erklären die beiden Seniorenbeauftragten. „Für die Umfrage zum Marktbrunnen hatten wir uns bereit erklärt, die Seniorinnen und Senioren ohne Internetzugang telefonisch zu befragen und für sie dann den Fragebogen auszufüllen“, erzählt Christine Maier. Es stellte sich heraus, dass die Mehrheit der befragten älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gerne wieder den alten Sperlingsbrunnen gehabt hätte. Im September zeigten die Seniorenbeauftragten einen Film vom Augsburger „KompetenzNetz Demenz“. Aufgrund des großen Interesses am Thema soll nun in Mering auch eine Gruppe für Angehörige von Demenzkranken ins Leben gerufen werden.

Mit Besuchen in den Senioreneinrichtungen und betreuten Wohnanlagen sei man dabei, weitere Kontakte zu knüpfen und Bedürfnisse zu erfragen. Als Weihnachtsaktion 2020 wurden „Sterne der Hoffnung“ verschenkt. in diesem Jahr sind es Engel, die zusammen mit freiwilligen Helfern gebastelt und verteilt wurden, um mit älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Mering ins Gespräch zu kommen.