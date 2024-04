Mering

So geht es mit Sperrung in der Meringer Ortsmitte weiter

Der Glasfaserausbau in Mering schreitet voran. Deswegen wandert die Vollsperrung in der Ortsmitte nun in die Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße.

Im Rahmen des Glasfaserausbaus in der Ortsmitte von Mering gibt es ab Montag, 29. April, einige Änderungen im Bereich der Absperrung. Am Montag muss ab ca. 7 Uhr der Straßenabschnitt der Münchener Straße von der Einmündung Bouttevillestraße bis Einmündung Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße für ca. zwei bis drei Stunden voll gesperrt werden. Die Gemeinde bittet, direkt im direkten Vorfeld der Maßnahme auch nicht in diesem Abschnitt zu parken. Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße ist für mehrere Wochen gesperrt Im Anschluss wird im Laufe des Montag die bisher anfahrbare Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße für mehrere Wochen voll gesperrt. Für Pkw besteht dann die Möglichkeit, künftig über den Amtmannberg abzufahren. Für Fußgänger werden Zugänge zur Apotheke, Bank und zu den Geschäften ermöglicht. Bei Problemen empfiehlt der Markt Mering, sich vertrauensvoll an die Bauarbeiter vor Ort zu wenden, die gerne Unterstützung leisten. Wie berichtet, findet im Zentrum gerade der Ausbau des Glasfasernetzes statt. Außerdem hat dort die Neugestaltung der Ortsmitte begonnen. Dies führt bis Jahresende dazu, dass immer wieder Teile der Ortsdurchfahrt und der Straßen rund um den Marktplatz gesperrt sind. (AZ)

