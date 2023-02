Mering

So hilft die Stiftung für Mering den Bürgerinnen und Bürgern

Seit drei Jahren gibt es die Stiftung für Mering. Sie hat bereits einige Projekte und Menschen in Not unterstützt.

Plus Seit drei Jahren gibt es die Bürgerstiftung in Mering. Einigen Menschen hat sie bereits geholfen und mehrere Projekte unterstützt.

Noch zu seiner aktiven Zeit als Meringer Bürgermeister hatte Hans-Dieter Kandler die Idee, eine Bürgerstiftung für Mering ins Leben zu rufen. Sie ist so ausgelegt, dass Meringerinnen und Meringer unbürokratisch und auf Dauer Gutes bewirken können. Vor drei Jahren, kurz vor dem Ablauf seiner Amtszeit, wurde diese Stiftung offiziell vorgestellt. Mittlerweile hat sie einige Projekte unterstützt und Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, unter die Arme gegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

