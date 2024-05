Mering

vor 16 Min.

So soll die Problembaustelle Steinbrecherhaus zu einem guten Ende kommen

Bei der Dauerbaustelle am ehemaligen Steinbrecherhaus soll dank eines Investors endlich wieder etwas voran gehen.

Plus Finanzierung, Zeitplan, Baufirmen – eine neue Firma kümmert sich als Retter um das verkorkste Immobilienprojekt an der Münchner Straße in Mering.

Von Gönül Frey

Stillstand herrscht seit vielen Monaten auf der Baustelle an der Münchner Straße in Mering, wo sich früher das Steinbrecherhaus befand. Doch nun soll sich bald etwas rühren – und es gibt sogar einen neuen Bezugstermin für die Wohnungen.

Die unschöne Dauerbaustelle landete weit oben bei unserer Abstimmung über die schlimmsten Schandflecke in der Region. Wie berichtet, hätte das Prestigeprojekt der „Mein Wohnraum GmbH“ mit 19 Eigentumswohnungen und Gewerbeeinheiten ursprünglich 2020 fertig werden sollen. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Seit einem halben Jahr hat nun die Firma Operandis mit Sitz in der Schweiz die Zügel in der Hand und soll das Vorhaben zum Abschluss bringen. Wie Alex Thümmler im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert, ist dem Eigentümer nahe gelegt worden, die Schweizer Firma mit der Projektsteuerung zu beauftragen, um das vollständige Aus für das Vorhaben abzuwenden.

