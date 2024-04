Soccerplatz für 300.000 Euro in Mering geplant

Plus Bolzen abseits der Sportvereine - das ist in Mering bald auf einem neuen Platz möglich. Beim Paarangerweg entsteht ein Mini-Fußballfeld.

Mit dem im vergangenen Sommer beschlossenen Mini-Fuß­ballspielfeld, einem sogenannten „Soccerplatz“ wird es jetzt ernst. Der Bauantrag wurde nun durch ein Planungsbüro erstellt und einge­reicht. Auf der Bürgerversammlung 2022 beklagten sich Bürger, dass es für Jugendliche zum Fußball­spie­len keine Bolzplätze gebe und die Trainingsplätze des SV Mering un­ter anderem aus versicherungstech­ni­schen Gründen nicht für die Allge­meinheit vorgesehen sind.

Das Minispielfeld soll nun auf das Grundstück zwischen der Bahnlinie und der Paar und den GSW-Wohn­blöcken am Paarangerweg. Es ist mit den Grund­maßen von 15 mal 32 Metern geplant. Das Spielfeld ist von einer 1,12 Meter hohen Bande und einem 3,54 Meter hohen Zaun umgeben. Auf den Vorplatz kommen vier Au­tostellplätze, und vier Abstellmög­lichkeiten für Scooter und acht für Fahrräder. 300.000 Euro soll das Projekt kosten.