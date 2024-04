Sri Lanka, Afrika, Brasilien: So international sind Merings Bewohner

Mit Leckereien und einem spannenden Programm feiert der Verein IKM das mittlerweile zehnte internationale Festival in Mering. Das ist geboten.

In der Marktgemeinde leben fast 120 Nationen miteinander Tür an Tür. Diese große Vielfalt bringt aber nicht automatisch mit sich, dass man sich auch kennt. Das zu ändern, hat sich der Verein Interna­tionale Kultur Mering (IKM) zur Auf­gabe gemacht. Die größte Aktion des Vereins ist jedes Jahr das „In­ter­nationale Festival“. Der Erfolg gibt allen Recht. Die in Mering woh­nende und aus Kamerun stam­men­de Maureen Lermer ist die IKM-Vor­sitzende und plant mit ihrem Team heu­er bereits das zehnte Festival.

Weil Me­ring bunt ist und zu feiern versteht, wird am Samstag, 20. April ab 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle das kleine Jubiläum begangen. „Je­der Meringer bringt neue Impulse aus seiner Kultur mit“, sagt Maureen Lermer. Und es wäre schön, wenn alle voneinander mehr wüssten. „Deshalb soll das Internationale Fes­tival ein Treffpunkt sein, wo man miteinander ratschen und sich ein­fach kennenlernen kann“, fügt Mit-Organisatorin Manuela Krämer an. Es soll ein kultureller Austausch er­möglicht werden. Eine „Plattform der Toleranz“ solle es werden.

Buffet mit Speisen aus aller Welt beim internationalen Festival

Über die kulinarische Ebene wird das nicht so schwer sein. Auf einem Buf­fet werden typisch deutsche Speisen angeboten, aber auch sol­che, die viele Besucher noch nie ge­sehen haben und deren Namen ihnen völlig fremd sind. Schmecken wird es trotzdem, was die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Sri Lanka, Afrika, Brasilien, Ara­bien, Thailand und vielen weiteren Ländern zubereitet haben. „Auch in diesem Jubiläumsjahr verwöhnen wir uns und unsere Gäste mit Live-Musik und Tanzvorführungen“, sagt Maureen Lermer, die wieder ihre vielfältigen Kontakte genutzt hat.

Das Bühnenprogramm ist auch heu­er wieder außerordentlich farbenfroh. Zur Begrüßung wird es einen „Bunten Einmarsch“ der Mitwirkenden ge­ben. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Folklore und Trachten aus aller Welt kommen auf die Bühne. Ziemlich ungewöhnlich dürften der traditionelle Kehlkopfgesang und die Pferdekopfgeige aus der Mon­go­lei sein, ebenso Ninjutsu, die ja­panischen traditionellen Kampf­küns­te. Latin Funk Beat, eine afrika­nische Rhythmus-Performance, ko­reanische und brasilianische Trom­meln werden ein außergewöhnli­ches Klangerlebnis bieten. Eine in­ternationale Modenschau rundet das Programm ab. Und es darf ge­tanzt werden: Irish Tap Dance und Orientalischer Tanz werden vorgeführt, bevor dann der DJ Sam Kiss aus Ka­merun alle zum Mittanzen aufruft.

Der Eintritt kostet für Besucher ab 14 Jahren fünf Euro. Der gesamte Erlös des Festivals geht jedes Jahr an eine Einrichtung in der Region. Dieses Mal unterstützt IKM das Seniorendomizil Haus Gabriel in Kissing. Nach Beseitigung des Sturmschadens soll dort ein ge­mein­sames Sommerfest gefeiert werden.

Lesen Sie dazu auch