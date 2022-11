Teure Suche: Fahrerin beugt sich in Fußraum und landet auf dem Dach

Eine Fahrerin beugt sich in den Fußraum, um etwas aufzuheben. Sie kollidiert mit einem geparkten Auto in Mering und landet auf dem Dach. Der Schaden ist sehr groß.

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in Mering. Eine Fahrzeugführerin war mit ihrem Pkw in Mering-St. Afra in der Afrastraße unterwegs. Da ihr etwas in den Fußraum gefallen ist, beugte sie sich laut Polizei nach unten, um es aufzuheben.

Hierbei geriet ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Das Auto der Fahrzeugführerin landete nach dem Zusammenstoß auf dem Dach. Der geparkte Pkw wurde noch auf ein anderes Fahrzeug geschoben.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.500 Euro. (AZ)