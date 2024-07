Tafel ist diese Woche noch geschlossen, danach gibt es einen Notfallplan

Weil der Aufzug defekt ist, kann die Tafel in Mering nicht öffnen. Mit Unterstützung zusätzlicher Helfer steht das Angebot ab 8. Juli wieder zur Verfügung.

Seit vergangener Woche ist die Meringer Tafel geschlossen. Denn der Aufzug ist defekt und die Helferinnen und Helfer können die schweren Warenlieferungen nicht bis in den ersten Stock tragen. Wie Leiterin Ingrid Engstle auf Nachfrage mitteilt, bleibt die Einrichtung auch diese Woche noch zu. Doch dann ist eine Notlösung in Sicht.

Am Dienstag, 9. Juli, soll die Tafel in jedem Fall wieder öffnen - unabhängig davon, ob bis dahin der Aufzug wieder funktioniert oder nicht. "Der Plan ist, dass wir zusätzliche Helferinnen und Helfer einsetzen, die auf der Treppe eine Art Transportkette bilden und die Kisten von unten nach oben durchreichen", erklärt Ingrid Engstle.

Diakon Tino Zanini hat sich daran gemacht, dieses Team auf die Beine zu stellen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir es hinkriegen", meint er. Größtenteils stehe die Mannschaft schon. "Einige kleine Lücken gibt es aber noch, da wäre es toll, wenn sich noch Leute melden", meint er. Zanini weist jedoch darauf hin, dass diejenigen nicht enttäuscht sein dürfen, wenn sie am Ende doch nicht gebraucht werden, weil die Helferliste schon voll ist - oder im besten Fall der Aufzug wieder funktioniert.

Aufzug kaputt: Tafel in Mering sucht zusätzliche Helfer

Weil die Treppe eng und steil ist, kann er hier vor allem die Unterstützung jüngerer Menschen gebrauchen. Sie kommen am Montag ab 17 Uhr und Dienstag ab 9 Uhr für jeweils etwa eine halbe Stunde zum Einsatz. "Es ist nicht selbstverständlich und wirklich schön, dass wir in Mering bei solchen Notfällen immer auf die Unterstützung der Leute bauen können", sagt der Diakon. Wer in den nächsten Wochen bei der Tafel mit anpacken will, kann sich per E-Mail an tino.zanini@gmx.net melden und bitte Kontaktdaten hinterlassen.

Vor etwa drei Wochen ist der Lastenaufzug kaputtgegangen. "Wir wissen es zu schätzen, dass sich die Hausverwaltung darum kümmert, aber die können halt auch nicht zaubern", sagt Zanini. Ihm und Ingrid Engstle geht es aber um die rund 500 bedürftigen Menschen, die auf die günstigen Lebensmittel angewiesen sind. "Deswegen brauchen wir jetzt einfach einen Plan - und wenn der Aufzug vorher wieder funktioniert - umso besser!", erklärt Ingrid Engstle.

Glücklich ist sie nicht mit der Situation. "Für die Helfer ist das auch gefährlich, aber immerhin sind sie über die Pfarrei versichert", sagt sie. Als die Tafel vor einigen Jahren umziehen musste, war schon klar, dass ebenerdig zugängliche Räume besser gewesen wären. Doch ein entsprechender Standort hatte sich damals nicht gefunden.