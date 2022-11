"Teufelsspur": Premiere beim Neuen Theater Mering

Plus Das neue Stück "Teufelsspur" der Jugendgruppe des Neuen Theaters Mering kommt gut an. Es gibt weitere Aufführungstermine.

Wer war der Schweinehund unter uns und wer wird darum der nächste Tote sein? Das ist die zentrale Frage, die auf der Bühne im Meringer Dachtheater gestellt wird. Mit ihrem neuen Stück "Teufelsspur“ haben sich die NTM-Kids an eine dramatische Satire gewagt, die auch durch ihre Herkunft aus dem Französischen eine besondere Herausforderung ist. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller, darunter drei Geschwisterpaare, meistern diese mit Bravour, wie sich das Publikum bei zwei Aufführungen am Wochenende überzeugen konnte.