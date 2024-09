Theaterpremiere: Beim Meringer Trachtenverein haben „Lügen schöne Beine“

Sie tun es wieder - die Schauspielgruppe des Trachtenvereins Almarausch Mering bringt wieder bairische Lebensfreude auf die Bühne im Trachtenheim. Am Samstag, 12. Oktober, öffnet sich um 19.30 Uhr zum ersten Mal der Vorhang für das Stück „Lügen haben schöne Beine“. Die Regie übernahm wieder Tobias Eppeneder, der auch als Dorfgendarm Franz Möckl auf der Bühne stehen wird. „Das Stück war schon eine besondere Herausforderung“, sagt Eppeneder. Denn insgesamt gilt es, elf Rollen zu besetzen. „Wir können auf eine gut eingespielte Truppe zurückgreifen, doch allein alle für die Termine unter einen Hut zu bekommen, das braucht schon viel Organisation.“ Heuer spielen, mit Martina Neumair, die die Rolle der Hausiererin Moidl übernimmt, und Stefan Brunnhuber als Jakob Krauterer, wieder zwei „alte Hasen“ im Ensemble. Sie kehren nach einigen Jahren Pause wieder zurück ins Schauspielensemble.

Albert Müller (Max Wettstein), Martin Mayr (Toni Wettstein) sind ein Schauspielgespann, das den Fans des Meringer Trachtentheaters seit einigen Jahren vertraut sein dürfte. Wie auch Katharina Graf, die als Emma Krauterer die Mutterrolle im neuen Stück übernimmt. Die drei Töchter Heidi, dargestellt von Katrin Kieferle, Vreni (Christina Müller) und Moni Krauterer (Nicole Metken) sorgen mit viel weiblichem Charme und ihren „hübschen Beinen“ für jede Menge Abwechslung in dem heiteren Lustspiel. Für jede Menge Lacher im Publikum ist Darsteller Ludwig Huber ein Garant. Er ist diesmal Gerichtsvollzieher Walter Zumbach. Werner Baka kümmert sich als Doktor von Rötel um die Gesundheit der Dorfbevölkerung.

„Lügen haben hübsche Beine“ von Josef Brun in Mering

Das Stück „Lügen haben hübsche Beine“ stammt aus der Feder des Schweizers Josef Brun. Eppeneder entschied sich bewusst für dieses Lustspiel, weil es nicht so bekannt ist. „Wir wollen auch mal etwas ganz Neues bringen“, sagt er. Gemüsebauer Jakob Krauterer genießt lieber sein Leben, statt harter Arbeit. Auch nimmt er es mit dem Gesetz nicht so genau und fischt gerne schwarz. Und seine drei Töchter wollen ebenfalls lieber tanzen, Spaß haben und weniger auf dem elterlichen Hof arbeiten. Das gefällt Mutter Emma überhaupt nicht, die Mannsbilder für überflüssig hält und streng über ihre Töchter wacht.

Gendarm Möckl ist das Schwarzfischen des Krauterers ein Dorn im Auge. Gerichtsvollzieher Zumbach ist auch schon im Anmarsch und Nachbar Wettstein bedient sich nur zu gern am Obst der Familie. Dessen Sohn Toni soll auf Brautschau gehen, der macht aber keine großen Anstalten. In all dem Trubel mischt auch noch Hausiererin Moidl als Dorfratsch‘n mit und sorgt für noch mehr Durcheinander. Und so nehmen die Ereignisse ihren Lauf.

Das Bühnenbild und die Requisiten sind bereits fertig. Auch die Kostüme stehen schon. Für die Maske sind Franziska Hörmann, Simone Lidl und Simone Bader verantwortlich. Damit die Frisuren auch sitzen, ist Katharina Müller im Einsatz. Falls die Akteure, die seit Juni für das Stück proben, doch ihren Text vergessen, hilft Souffleuse Rosemarie Metken. Die Beleuchtung und Tontechnik liegen in den Händen von Maximilian Müller und Andreas Vötter.

Theater in Mering 2024: Programm und Termine

Aufführungstermine sind: Samstag, 12., 19. und 26. Oktober, um 19.30 Uhr, Sonntag, 13. Oktober, 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Sonntag, 20. und 27. Oktober, um 17.30 Uhr.

Das Bürgernetz Mering fährt am Sonntag, 13. Oktober, für die Aufführung um 15 Uhr, Menschen, die nicht mobil sind, zum Trachtenheim. Telefonische Voranmeldung ist unter der Rufnummer 0157/53062658 bis zum 11. Oktober, möglich. Karten müssen aber selbstständig beim Trachtenverein reserviert werden.

Karten gibt es unter tickets@trachtenverein-mering.de oder telefonisch Sonntag bis Dienstag von 18 bis 20 Uhr bei Jutta Hörmann unter 08233/9720.