Tierfreundin aus Mering erhält Auszeichnung für ihre Internetseite

Tiere, Umweltschutz und Rätselspaß bietet Susanne Gugeler mit ihrem Angebot den jungen Nutzern. Die Autorin und Pädagogin ist vor allem von Delfinen fasziniert.

Was sind Schweinswale und wie werden sie geschützt? Wie helfen Delfine in Brasilien den Fischern? Wie arbeitet ein Zoolotse? Das sind nur einige der Themen, über die Plüschdelfin "Finn" auf der Internetseite www.derkleinedelfin.de informiert. Susanne Gugeler hat die Seite 2013 ins Leben gerufen und berichtet darauf speziell für Kinder über Umweltthemen und Neuigkeiten aus der Tierwelt. Jetzt hat sie dafür eine besondere Auszeichnung erhalten.

Ende 2023 erhielt sie das Seitenstark-Gütesiegel für digitale Kindermedien - eine Anerkennung, auf welche die Meringerin sehr stolz ist. "In diesem Jahr wurde die Würdigung nur an neun Betreiber vergeben. Darunter ist meine Homepage die einzige private", betont sie. Hinter dem Verein Seitenstark e.V. steht ein Kinderseiten-Netzwerk, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Das Siegel sei eine wichtige Orientierungshilfe für Familien, damit Kinder im Internet die Möglichkeit haben, sich in einem geschützten Raum zu bewegen, erklärt Susanne Gugeler.

Internetseite informiert in kindgerechter Sprache über Delfine und andere Tiere

Auf ihrer Seite schreibt sie in kindgerechter Sprache über Delfine und andere Tiere. Leitfigur ist dabei der kleine Plüschdelfin Finn. "Seinen Namen erhielt das Maskottchen übrigens, weil die Rückenflosse der Delfine Finne genannt wird", erklärt die Tierfreundin. Viele große Bilder sorgen für Abwechslung. "Einige Artikel sind dem Thema Bionik gewidmet: Ein wichtiges Thema in unserer heutigen von der Technik dominierten Welt. Die Kinder erkennen, wie schlau die Natur ist und was der Mensch von ihr lernen kann", nennt Gugeler als Beispiel. In einem anderen Artikel geht es darum, wie wild lebende Tiere wie Eichhörnchen aber auch die Haie in den Meeren eine aufs erste unvermutete, aber wichtige Rolle für den Klimaschutz spielen. Doch auch Spaß und Spiel kommen auf der Seite nicht zu kurz. So gibt es immer wieder Rätsel zu lösen oder Anleitungen für kleine Spiele.

Susanne Gugeler ist ausgebildete Lehrerin für Grund- und Hauptschulen und hat schon ihre Examensarbeit über den Großen Tümmler - bekannt aus den Flipper-Filmen - verfasst. Seit 2021 befindet sie sich in Rente. In den 1990er-Jahren betreute sie als Redakteurin die Kinderseiten für einige Tageszeitungen. Seit 2001 betreibt sie die Delfin-Fachseite www.meeresakrobaten.de. Die Meringerin verfasst außerdem Unterrichtsmaterialien für den Hase- und Igel-Verlag.

"Nachdem ich bereits in Zeitschriften, Zeitungen sowie Materialien für die pädagogische Praxis kindgerecht über Delfine sowie andere Tiere informiert hatte, war es nur eine Frage der Zeit, dass ich auch auf einer eigenen Homepage Kindern das Thema Meeressäuger näherbringe", erklärt sie. Ihr Sohn Simon richtete ihr 2013 die Website ein. "Nachdem das Gerüst stand, habe ich sie nach und nach mit Inhalt gefüllt", sagt Susanne Gugeler. Auch ihr Mann Rüdiger unterstützt sie bei dem Projekt. Er nimmt den Plüschdelfin Finn, das Maskottchen der Internetseite, bei verschiedensten Gelegenheiten mit - und setzt ihn fotografisch in Szene.

Susanne Gugeler ist seit Jahren leidenschaftlicher Delfin-Fan

So sieht man den Stoff-Delfin beispielsweise an der Scheibe eines Delfinariums - Auge in Auge mit einem echten großen Tümmler oder vor winterlicher Kulisse und Weihnachtsschmuck. Dass ein Delfin die Hauptfigur ihrer Internetseite ist, verrät viel über Susanne Gugeler. Sie ist leidenschaftlich begeistert von den faszinierenden Meeressäugern - und das schon seit vielen Jahren. Ihren ersten freilebenden Delfin sah sie in den 1990er-Jahren in Griechenland. "Dort nannte mich der Kapitän des Ausflugsbootes Delfin-Frau, weil ich unterwegs immer als erste die Delfine entdeckt hatte", erinnert sie sich. "Ich war regelrecht vom Delfin-Fieber infiziert und beobachte seither, so oft ich kann, sowohl in europäischen als auch in außer-europäischen Ländern Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum." Gugeler engagiert sich im Tierschutz und unterstützt unter anderem den im Nürnberger Tiergarten ansässigen Artenschutzverein Yaqu Pacha, der sich um bedrohte Delfine in Lateinamerika kümmert.

Grundsätzlich haben es ihr Tiere von klein auf angetan. Als Kind beobachtete sie fasziniert, wie eine Weinbergschnecke ein Salatblatt verspeiste, mehrere Hunde begleiteten ihr Leben und sie beteiligt sich jedes Jahr an den Vogelzählaktionen des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). " Tierleid möchte ich im Rahmen meiner Möglichkeiten vermeiden helfen", sagt sie.

Auf die Auszeichnung für ihre Kinder-Webseite erfährt Susanne Gugeler positive Reaktionen. So hat die renommierte Kinder-Suchmaschine "Frag Finn" diese vor Kurzem als Surftipp empfohlen.