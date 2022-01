Tierschutz-Kalender aus Mering: Dogge Merlin ist der Star

Plus Eine besondere Idee für den Tierschutz hat der Meringer Joachim Schaar: Gemeinsam mit Freunden und Kunden hat er einen Kalender gestaltet. Die Stars: Hunde und Oldtimer.

Seit 24 Jahren begleitet den Meringer Joachim Schaar eine Dogge. "Merlin ist meine vierte Dogge und er ist ständig um mich herum", sagt Schaar, der in Mering eine Autolackiererei und Karosseriebau-Werkstatt betreibt. Seine große Leidenschaft sind nicht nur die Hunde, sondern auch Oldtimer. "War es anfangs ein Hobby, so ist es jetzt mittlerweile auch ein wichtiger Bereich meiner beruflichen Arbeit", schildert der 48-Jährige.