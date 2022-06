Mering

Transporter übersehen: 10.000 Euro Schaden

Ein Pkw und ein Transporter stoßen am Donnerstagvormittag in Mering an der Augsburger Straße zusammen, wie die Polizei meldet.

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit verursachte großen Schaden: Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr übersah eine 19-jährige Mazda-Fahrerin, die von der Meringer Lechstraße links in die Augsburger Straße abbiegen wollte, einen Transporter, der auf der Augsburger Straße in Richtung Mering fuhr und Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten nach Angaben der Polizei Friedberg. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

