Umgestaltung der Meringer Ortsmitte ist Herausforderung und Chance zugleich

Plus Ein Jahr Straßensperrungen, Lärm und Staub - den Geschäftsleuten in Mering stehen harte Prüfungen bevor. Doch das Ziel ist es wert.

In der Meringer Ortsmitte tut sich endlich was. Gerade werden noch die Arbeiten für den Breitbandausbau erledigt und im April soll die eigentliche Umgestaltung des Zentrums beginnen. Ziel ist eine attraktivere Ortsmitte. Es wird mehr Grün geben, eine ansprechende Pflasterung, zusätzliche Sitzgelegenheiten und einen Trinkwasserbrunnen mit einer offenen Rinne - an der man sich im Sommer gut die spielenden Kinder vorstellen kann. Das Planungsbüro Toponauten erfüllt mit seinem Konzept außerdem den lange gehegten Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung.

Ein attraktiveres Zentrum, das zum Verweilen einlädt, ist auch der Wunsch der örtlichen Gewerbetreibenden. Sie haben wie in vielen Innenstädten zu kämpfen. Wichtige Läden wie Modehaus Seiler oder Sport Steinbrecher haben in den vergangenen Jahren geschlossen und teils hässliche Leerstände hinterlassen. Für die Verbleibenden wird der Überlebenskampf härter und die Konkurrenz im Internet nimmt zu. Die meisten der Geschäftsleute sehen daher die Umgestaltung durchaus als Chance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen