Unfallflucht in Mering: Unbekannter fährt gegen geparktes Auto

Ein Unbekannter fährt gegen einen geparkten Pkw und entfernt sich vom Unfallort. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In Mering hat am Montag ein unbekanntes Fahrzeug ein geparktes Auto beschädigt. Laut Polizei hat sich der Vorfall auf einem Parkplatz in der Lechstraße zwischen 12 und 13 Uhr ereignet. Das unbekannte Fahrzeug fuhr gegen einen geparkten goldenen Suzuki Vitara. Der Suzuki wurde dabei hinten links beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Suzuki Vitara entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)