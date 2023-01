Unter Drogeneinfluss? Fahrer tankt und kann nicht bezahlen - Polizei kommt

Ein Tankstellenkunde kann am Sonntag in Mering nicht bezahlen. Die Polizei trifft ein und hat einen Verdacht. Der 31-Jährige muss mit auf die Inspektion.

Angestellte einer Tankstelle in der Ohmstraße in Mering verständigten am Sonntag gegen 21:30 Uhr die Polizei. Ein Kunde hatte nach dem Tanken nicht bezahlen können.

Die Polizei stellte zunächst fest, dass der 31-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Der Fahrer stand ihrer Einschätzung nach außerdem unter Drogeneinfluss. Sicherheitshalber musste er die Beamtinnen und Beamten auf die Polizeiinspektion Friedberg begleiten. Zur Untersuchung wurde ihm dort Blut entnommen. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt. (AZ)