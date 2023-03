UWG setzt sich für Balkonkraftwerke in Mering ein

Plus In Mering bekommen diejenigen einen Zuschuss, die einen Baum erhalten und nicht absägen. Wer aber ein Balkonkraftwerk installiert, muss das selbst zahlen.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Mering will mehr Anreize für Balkonkraftwerke in Mering schaffen. Deshalb beantragte sie, dass die Marktgemeinde den Bürgerinnen und Bürgern, die eine solche Klein-Photovoltaikanlage errichten wollen, einen Zuschuss von 50 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 200 Euro, gewährt. Damit die Kosten für die finanzschwache Kommune im Rahmen bleiben, könne man die Förderung auf 6000 Euro begrenzen. "Das ist aber nur ein Vorschlag", sagte Mathias Stößlein in der jüngsten Hauptausschusssitzung.

Solarstromanteil soll in Mering größer werden

Die Energiewende sei dringend notwendig, begründete Stößlein den Antrag. Und diese Mini-PV-Anlagen seien auch für diejenigen nutzbar, die in Mietwohnungen leben. In dem Antrag der UWG heißt es: "Ziel ist es, den Solarstromanteil in Mering durch viele dieser kleinen und in der Umsetzung niederschwelligen Anlagen zu erhöhen, damit der Energiebierbauch, insbesondere aus fossilen Energieträgern, in Mering gesenkt und somit die CO₂-Emissionen reduziert werden können."

Grüne, SPD und CSU zeigten sich wenig begeistert. "Das war zu vermuten", sagte Mathias Stößlein am Ende der Diskussion. Andreas Widmann, Fraktionssprecher der SPD, sieht die Ziele nicht erfüllt. "Bei einer maximalen Fördersumme von 6000 Euro können 30 Meringer davon profitieren." Wer nicht wisse, ob er zu "diesen 30 Auserwählten" gehöre, habe keine Planungssicherheit. Zudem verwies Widmann auf den hohen Aufwand für die Verwaltung.

Aufwand ist für die Meringer Verwaltung zu groß

Dies bestätigte Carolin Paulus von der Kämmerei. Sie erläuterte, dass eine Förderrichtlinie erarbeitet werden müsse. Zudem sei technisch qualifiziertes Personal erforderlich, da geprüft werden müsse, ob die installierte Anlage den Vorlagen der Richtlinie entspreche. Das wären dann 30 Prüfungen pro Jahr. In der Finanzverwaltung bestehe weder für die Ausarbeitung der Richtlinie noch für deren Umsetzung entsprechende Kapazitäten. Zudem habe die Rechtsaufsicht bereits 2020 schon eine Stellungnahme abgegeben, in der es hießt, dass "freiwillige Leistungen aufgrund der vorliegenden Haushaltssituation soweit möglich zu reduzieren sind".

Petra von Thienen, Sprecherin der Grünen, begründete ihr Nein zur Förderung von Balkonkraftwerken: "Der Verwaltungsaufwand steht in keinem Nutzen zur Allgemeinheit." Sie sei für Maßnahmen, die die Energieautarkie der Marktgemeinde fördern, aber dafür seien die Balkonkraftwerke zu klein. "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein." Noch dazu seien Balkonkraftwerke mittlerweile sehr günstig, da dafür keine Mehrwertsteuer mehr gezahlt werden müsse. Sie setzte sich für eine Förderung bei der Beratung von Immobilieneigentümern ein.

Von diesen Äußerungen zeigte sich Georg Resch, CSU-Fraktionssprecher, überrascht: "Diese Reaktion hätte ich von den Grünen nicht erwartet." Auch wundere er sich, dass der Antrag von der UWG und nicht von den Grünen selbst kommen. "Mering ist eine finanzschwache Kommune, und wir können keinen Zuschuss gewähren", sagte er. Freiwillige Leistungen seien kritisch zu prüfen, lautete sein Tenor.

Stößlein zeigte sich enttäuscht: "Wir haben in Mering eine Baumförderung, hier könnten wir dieselben Argumente geltend machen." Die UWG wäre auch bereit gewesen, die Fördersumme zu erhöhen, damit mehr Bürgerinnen und Bürger in den Genuss gekommen wären. Von der CSU habe er nichts anderes erwartet. "Dass aber auch Grüne, die den Umweltschutz großschreiben, und SPD, die sich für sozial schwächer gestellte Menschen einsetzt, dagegen sind, wundert mich sehr."

Bürgermeister Florian Mayer (CSU) merkte an, dass bei der Baumfördernung keine Gewinnabsicht dahinterstehe. Wer seinen Baum erhält, bekommt, ab einer gewissen Größe, eine finanzielle Unterstützung durch die Kommune. "Hier geht es aber nicht darum, dass der Erhalt des Baumes wirtschaftlich ist", erklärte Mayer.

Der Hauptausschuss lehnte den Antrag der UWG auf Förderung von Balkonkraftwerken mit zehn zu drei Stimmen ab.