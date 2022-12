Väter aus Mering: "Max-Adam ist unser größtes Geschenk"

Plus Vor über einem Jahr entschieden sich Stefan und Florian Hummel aus Mering, ein Baby zu bekommen. Eine Leihmutter in den USA verhilft ihnen zu ihrem Glück.

Max-Adam liegt zufrieden im Arm von Florian Hummel. Der Vater wiegt das Baby, und der Bub beginnt leise vor sich hin zu brabbeln. "Er macht unser Glück komplett", sagt Stefan Hummel mit Blick auf seinen Ehemann, der ihren gemeinsamen Sohn im Arm hält. Doch der Weg zur Familie mit Kind war für das Paar aus Mering nicht leicht. "Unser Traum war eine Familie, in der wir einem Kind Liebe, Geborgenheit, Stabilität und Sicherheit schenken können – nur eben mit zwei Vätern", sagen die beiden glücklichen Eltern.