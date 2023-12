Mering

Vom Paralympics-Champion zum Magier: Daniel Arnolds neue Karriere

Plus Daniel Arnold, ehemaliger Tischtennis-Paralympics-Sieger, hat sich eine neue Bühne erobert. Seine Passion für die Zauberei führt ihn auf einen Weg voller Überraschungen.

Von Eva Weizenegger

Daniel Arnold ist ein Zauberer an der Tischtennisplatte und jetzt auch im wahren Leben. Drei Goldmedaillen gewann er bei den Paralympics 2000 und 2004 sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft. Er hat mehrere Weltmeister- und Europameistertitel und gewann noch viele weitere Auszeichnungen. Doch das Kapitel Tischtennis musste der heute 44-Jährige abschließen. "Meine Gesundheit ließ es nicht mehr zu", sagt er. 2013 bestritt er ein letztes Turnier in Chile. Für seinen Heimatverein TSV Merching spielte er noch in der Saison 2014/15. Dann war Schluss.

Grenzen gibt es für Daniel Arnold nicht

Daniel Arnold hat einen sehr seltenen Gendefekt und dadurch sind seine Arme und sein rechtes Bein verkürzt. Kann man damit Tischtennisspielen? "Oh ja, man kann, und das sogar gar nicht mal so schlecht", sagt Arnold und lacht. Mit seinem jüngeren Bruder, der gesund zur Welt kam, lieferte er sich so einige Matches an der Tischtennisplatte bei einem Urlaub auf dem Bauernhof und kam so zu seiner Passion. Schon bald kauften die Eltern eine Tischtennisplatte für den eigenen Keller, er ging zum TSV Merching, später nach Mering und danach zum Post SV Augsburg. Als Sportler mit Handicap trat er gegen Herausforderer an, die mit ihren gesunden Armen eine größere Reichweite hatten als er. Doch Arnold kämpfte sich durch und ließ sich auf seinem sportlichen Weg nicht beirren.

