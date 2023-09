Mering

vor 42 Min.

Vom Traum zur Realität: Das Meringer Sportheim nimmt die nächste Hürde

Plus Es war ein langer Weg, bis das neue Sportheim in Mering gebaut werden konnte. Ein Rundgang durch die Baustelle mit MSV-Vorsitzenden Georg Resch.

Von Eva Weizenegger

"Da vorne müsst Ihr das Kabel aber noch anders verlegen." Georg Resch nimmt seinen Meterstab zur Hand, fährt ihn aus und zeigt damit in die Ferne. Die Elektriker sind gerade da und ziehen Kabel entlang der Tribüne an der Sportanlage. Schon kommt ein anderer Bauarbeiter auf den Vorsitzenden des Sportvereins Mering zu. "Passt das jetzt so mit den Fassadenplatten?", fragt er. Georg Resch schaut ganz genau auf die roten Platten und meint: "Das müssen wir dann noch mal kontrollieren, wenn alles trocken ist." Er kommt kaum dazu, einen Rundgang durch das neue Sportheim des MSV zu machen. Dabei will er doch endlich zeigen, wie weit die Bauarbeiten schon gekommen sind.

11 Bilder Ein Rundgang über die Baustelle des Meringer Sportheims Foto: Eva Weizenegger

Ein genauer Einzugstermin steht in Mering noch nicht fest

Seit über zehn Jahren ist Resch mit diesem Projekt beschäftigt. "Ich sehne mich danach, dass es endlich ein gutes Ende nimmt", sagt er. Wenn alles gut läuft, können die Sportlerinnen und Sportler Anfang nächsten Jahres in das neue Sportheim einziehen. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

