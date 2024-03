Mering

Was erwarten sich die Geschäftsleute vom Umbau des Meringer Ortszentrums?

Plus Im April beginnen die Bauarbeiten und dauern voraussichtlich bis Dezember an. Die Geschäfte erwarten sich mehr Leben im Ort, haben aber auch Wünsche an den Bürgermeister

Von Heike Scherer

Im Meringer Ortszentrum sind am späten Vormittag nicht viele Menschen unterwegs. Einige sind auf dem Weg zur Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Andere wollen sich neuen Lesestoff abholen. Um die Mittagszeit essen auch einige bei der Metzgerei Reich oder genießen bei Alessio eine Pizzaschnitte und einen Cappuccino. Bald wird der Weg ins Ortszentrum nicht mehr so einfach sein. Ab April startet die Neugestaltung des Ortszentrums durch das Büro „toponauten“. Die betroffenen Geschäfte machen sich Sorgen, planen Aktionen für die Bauzeit und sehen Vorteile für die Zukunft.

„ Ich hoffe, dass die Leute trotzdem weiterhin zu mir kommen“

Alessio Nerici ist gerade dabei, Zucchini für Antipasti zu frittieren und einem Gast ein „Cornetto dolce“ zum Kaffee zu geben. Gegrilltes Gemüse, kleine Pizzaschnitten, Paninis, Salate oder die vegetarisch oder mit Fleisch gefüllten Reisbällchen „Arancini della Mama“ sind mittags sehr beliebt. „Zwischen Donnerstag und Sonntag kommen ab 9 Uhr Gäste, um bei mir italienische Wurst- und Käsespezialitäten zum Frühstück zu genießen“, sagt er. Für die Bauzeit plant er keine Aktionen, denn seit dem Umbau im Jahr 2020 kämpft er sich von einer Krise zur nächsten.

