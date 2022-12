Weil die Not im Dorf angekommen ist — Gemeinden unterstützen Tafel

Die Meringer Tafel versorgt Bedürftige aus dem gesamten Landkreissüden. Bei einem Besuch sicherten die Bürgermeister der Nachbarorte ihre Hilfe zu.

Die Regale für frische Waren wie Obst und Gemüse stehen im Moment leer. Doch die großen Kühlschränke brummen und die Fächer für haltbare Konserven sind gut gefüllt. Die Meringer Tafel unter Leitung von Ingrid Engstle wird mehr gebraucht denn je. Rund 500 Menschen versorgt sie pro Woche durchschnittlich mit günstigen Lebensmitteln. Die entsprechende Berechtigung für die Tafel gilt aktuell für 670 Erwachsene und Kinder. Und die kommen längst nicht nur aus dem großen Mering mit seiner städtischen Bevölkerungsstruktur – sondern auch vom Land.

Als er erfahren habe, dass 28 Menschen aus seiner Gemeinde auf die Tafel angewiesen sind, sei er schon erschrocken, sagt Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker. Natürlich seien darunter einige der Geflüchteten, die in der Kommune untergebracht sind, aber eben nicht nur. "Ich dachte, in Schmiechen ist die Welt noch in Ordnung", fügt er hinzu. Regelmäßig treffen sich die Bürgermeister aus dem Landkreissüden zum Austausch. Dieses Mal kamen sie bei der Tafel zusammen. Ziel war es, sich ein Bild zu machen und mit Ingrid Engstle zu besprechen, wie sie die Einrichtung unterstützen können.

Nach Hilferuf der Meringer Tafel melden sich 25 neue Mitarbeiter

Erst vor Kurzem hat die Tafelleiterin über unsere Redaktion auf ihre aktuelle Notlage aufmerksam gemacht: Aufgrund der Preissteigerungen wird das Angebot der Tafel noch dringender und von mehr Menschen gebraucht, zugleich bleibt in den Supermärkten weniger übrig. Und zu alledem herrschte beim Team der Ehrenamtlichen ein Engpass. Zumindest hier hat sich seit der Berichterstattung einiges getan. Beachtliche 25 Freiwillige haben sich bei Ingrid Engstle gemeldet.

Die Leiterin organisiert für die Neuen gerade die ersten Probeeinsätze. "Und dann sehen wir mal, wer wirklich bleibt. Die Arbeit bei uns ist nicht für jeden das Richtige. Einige stellen es sich einfacher vor, als es ist", sagt sie. Denn es sei nicht so, dass die Fahrer beim Supermarkt ankommen und dann die schön zusammengepackten Lebensmittel mitbekommen. "Da kommt der Wagen aus der Kühlung – und da ist alles drauf: Lebensmittel, Abfälle und womöglich noch verschüttetes Waschmittel über dem Gemüse", schildert Engstle. Erst vor Kurzem sei wieder eine Fahrmannschaft mit leeren Händen von ihrer Tour zurückgekehrt.

Auch wenn der Mangel an Ehrenamtlichen erst einmal behoben ist: Für die hilfswilligen Bürgermeister gibt es genug zu tun. Dabei wird es zuerst einmal um eine finanzielle Unterstützung gehen. Die Miete für die Tafel und für den benachbarten Kleiderladen sowie die Energiekosten trägt seit vielen Jahren der Markt Mering. Doch es summieren sich viele weitere kleine Posten, bei denen die derzeitigen Preissteigerungen durchschlagen: "Fensterputzen, Kilometergeld für die Fahrer, Putzmittel" zählt Ingrid Engstle als Beispiele auf. Außerdem ist gerade einer der Kühlschränke kaputtgegangen, der Ersatz schlägt mit 1200 Euro zu Buche.

Bürgermeister in Merings Nachbarorten wollen finanzielle Hilfe leisten

Angesichts ihrer eindringlichen Schilderung der menschlichen Schicksale und der Zahl der Tafelkunden, die auch aus den Orten rings um Mering stammen, waren sich die Bürgermeister einig, die Tafel bei den laufenden Ausgaben zu unterstützen. Sie wollen mit entsprechenden Vorschlägen demnächst in ihren Gemeinderäten vorsprechen.

Rund 160 Menschen aus Kissing versorgen sich beispielsweise bei der Meringer Tafel. Deshalb war das Treffen dem Kissinger Bürgermeister ein großes Anliegen. "Ich bin froh um die Tafel. Solche Einrichtungen tragen zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei", sagte Reinhard Gürtner. "Das betrifft den ganzen südlichen Landkreis und deswegen werden wir hier auch gemeinsam zur Verfügung stehen", fügt Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher hinzu. Bürgermeister Helmut Luichtl ist sich bewusst, dass auch in Merching nicht alles heile Welt ist und weiß deshalb die Tafel zu schätzen. Bei dem Termin verhindert war Steindorfs Bürgermeister Paul Wecker, doch auch er habe im Vorfeld schon seine Bereitschaft signalisiert, berichten die Kollegen.

Am Schluss ihrer Führung zeigte Ingrid Engstle einen weiteren großen Raum quer über den Gang, den ihr der Gebäudeeigentümer als Sortierbereich überlassen hat. "Das wäre noch so ein Wunsch von mir", wandte sie sich an den Meringer Bürgermeister Florian Mayer. Wenn die Gemeinde diesen Raum längerfristig vertraglich für die Tafel sichern würde, könnte Ingrid Engstle einen Bereich abteilen und hier den Verkauf des Geschirrs unterbringen. Dieses wird im Moment in einem kleinen Nebenraum des Kleiderladens angeboten. Neben der Tafel befindet sich nämlich noch der günstige Secondhandverkauf, den die Meringerin vor einigen Jahren ebenfalls ins Leben gerufen hat. Dort hängt bereits sauber aufgereiht die Winterkleidung. "Was wir immer gebrauchen können, ist Sportbekleidung, und im Moment besonders gefragt sind Wolldecken. Da freuen wir uns über Spenden", sagt sie.