Zehn Jahre Multum in Parvo: Kleinstes Opernhaus Deutschlands feiert Jubiläum

Das Multum in Parvo freut sich auf ein Jubiläumsjahr mit drei Premieren. Bei seinen Bühnenbildern sorgt Betreiber Benno Mitschka mit Hilfer einer KI für besondere Raumtiefe.

Zehn Jahre Papiertheater „Multum in parvo“ in Mering – wenn das für alle Freundinnen und Freunde des kleinsten Opernhauses in Deutschland kein Grund zum Feiern ist. Diesen Anlass nutzen die Theaterleute Christine Schenk und ihr Mann Benno Mitschka, um ein ganzes Jubiläumsjahr zu zelebrieren. Gleich drei Premieren stehen da ins Haus. „Wir freuen uns, dass wir zu unserem Jubiläum unseren Gästen einige ganz besondere Neuheiten präsentieren können“, sagen die beiden Opernhaus-Intendanten.

Bei der Premiere von „Fidelio“ im April, der einzigen Oper von Ludwig van Beethoven, wollen die Theaterleute mit einem gänzlich neuen Look überraschen. „Alle Bühnenbilder sind eigene Entwürfe“, sagt Mitschka stolz. Er hat sie mit KI-Unterstützung designt. Die ausgeleuchteten dreidimensionalen Bühnenräume des Figurentheaters bestechen durch ihre schier unendliche Raumtiefe. So erwachen die kleinen Opernprotagonisten im Kopf des Besuchers zum Leben.

16 Bilder Liebevolle Bewirtung, kunstvolle Kulissen - das Papiertheater feiert Geburtstag Foto: Multum in Parvo, Christine Hornischer

Mit „Il Trovatore“ von Guiseppe Verdi im Oktober wollen Schenk und Mitschka ihr Verdi-Repertoire ausbauen. Die Handlung der Oper in vier Akten gleicht einer fast mythischen Erzählung – da geht es um vertauschte Kinder, gerächte Mütter und geopferte Geliebte. Die dritte Premiere, die „Lustige Witwe“ von Franz Léhar birgt wiederum eine Premiere in sich. Mit der ersten Operette im Multum in Parvo haben die beiden Opernenthusiasten wohl einen Nerv getroffen, denn die Vorstellung an Silvester ist schon fast ausverkauft.

Die Theaterleute Christine Schenk und Benno Mitschka Multum in Parvo feiern in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen ihres Opernhauses. Foto: Christine Hornischer

Benno Mitschka und Christine Schenk haben das Opernhaus eröffnet

Eröffnet haben Benno Mitschka und Christine Schenk das kleinste Opernhaus Deutschlands damals vor zehn Jahren, am Freitag, 5. September 2014, mit der Oper „Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Gäste waren hingerissen von den kleinen papiernen Protagonisten Papageno oder Tamino. Sie wurden entführt in eine Welt berauschender Sehnsucht und magischer Sinnlichkeit. „Wir wollten von Anfang an Papiertheater erlebbar machen, die Tiefe der Räume sollte bereits beim Betreten unseres Ladens die Besucher in den Bann ziehen“, sagt der studierte Germanist und Theaterwissenschaftler Benno Mitschka.

Im Laufe der Zeit hat Mitschka am Computer mittels Collagen-Technik ganz eigene Dekorationen für die Miniaturbühne entworfen. Die Raumtiefe der Bühne verstärkt er mit Hilfe moderner Licht- und Computertechnik so, dass der Zuschauer den Eindruck bekommt, schier ins Unendliche zu blicken. Subtile Lichtstimmungen und digitale Blitze, wie etwa beim ersten Auftritt der Hexen in „Macbeth“ führen das Publikum sofort ins Zentrum des Geschehens. Eine ausgeklügelte Bühnentechnik mit rasanten Szenenwechseln sorgt dafür, dass die dichte Atmosphäre über die ganze Oper hinweg erhalten bleibt. „Die Verschmelzung der Computer-Animationen und des Figurenspiels ist das A und O einer gelungenen Papiertheater-Oper“, resümiert der Absolvent der London Film School.

Als besonderes Schmankerl bieten die beiden Theaterleute an Sonntagen nach der Matinee-Vorstellung einen Theaterbrunch an, bei dem sich die Gäste in persönlicher Atmosphäre an hausgemachten Leckereien erfreuen können. Dabei werden die Menüs an die jeweils gespielte Oper angepasst. Beim sogenannten British Afternoon Tea sagte ein Gast, der in England aufgewachsen ist und alle Englische liebt, sogar: „Das fühlt sich an wie Zuhause“.

„Oper ist unser Leben“, sagen die beiden Opernenthusiasten Schenk und Mitschka. Sie haben den Anspruch entwickelt, Opern für die ganze Familie anzubieten. Sie möchten sowohl Kinder an die Oper heranführen als auch Erwachsenen vom „Opern-Einsteiger“ bis zum Opernspezialisten einen Genuss bieten. Und das gelingt ihnen. Deutschlands kleinstes Opernhaus, das Meringer Figurentheater Multum in Parvo, schenkt unvergessliche Erlebnisse und bringt Augen zum Leuchten. Freud und Leid, Treue und Verrat, Liebe und Schmerz werden hautnah spürbar. Und die Besucher haben das Gefühl, etwas „Wertvolles“ mit nach Hause zu nehmen.

Kleinstes Opernhaus Deutschlands - das steckt dahinter

Das Papiertheater ist eine kleine, aber sehr feine Art der Unterhaltung. Sie ist so eine Art „Heim-Theater“, nicht größer als ein Fernsehgerät. Doch dieses Papiertheater hat es in sich: es ist vollständig ausgestattet wie ein richtiges Theater. Da gibt es einen Vorhang, raffiniert ausgeleuchtete Bühnenbilder, Papp-Schauspieler (Die Unbeweglichkeit der papiernen Mimen lässt Platz für Fantasie und Träumen) – und jede Menge Tricks und Technik. Daher auch der Name „Multum in Parvo“, so nämlich heißt ein Zaubertrick, der die gleiche Milchmenge von einem kleinen Gefäß in immer Größere füllt – auch das größte Glas ist voll.

Die nächsten Aufführungen finden sich unter: www.papiertheater.bayern/spielplan