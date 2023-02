Mering

Zu jeder Oper gibt es im Papiertheater das passende Menü

Beim Mittagsbuffet heißt es Platz nehmen an einer langen Tafel. Was gibt es Schöneres, als wenn Menschen mit gleichen Interessen zusammen ein leckeres Menü genießen können?

Plus Kultur für Leib und Seele gibt es im Multum in Parvo, dem kleinsten Opernhaus der Welt. Zu jeder Oper lassen sich Christine Schenk und Benno Mitschka ein besonderes Menü einfallen.

Von Christine Hornischer

Ein ums andere Mal beweist das Multum in Parvo, das kleinste Opernhaus der Welt, dass es mit jeder Aufführung aufs Neue mit einfachsten Mitteln verzaubern und in eine andere Welt entführen kann. Eine Welt, in der die Fantasie keine Grenzen hat. "Unsere Papierbühne, auf der ja die Protagonisten unbeweglich sind, lassen Platz zum Träumen", sagt der studierte Germanist und Theaterwissenschaftler Benno Mitschka. Gemeinsam mit seiner Frau Christine Schenk leitet er das Opernhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

