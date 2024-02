Zumbathon in Mering soll Spenden für Katzen ohne Heimat einbringen

Zumbatrainerin Micon Kreft konnte für ihre Veranstaltung am 2. März weitere Trainerinnen gewinnen. Zwei Stunden lang können die Teilnehmer für einen guten Zweck Spaß haben.

Micon Kreft aus Mering ist seit 2021 als Zumba Instructor tätig. Im Sommer 2023 konnte man mit ihr im Badangergelände freitags kostenlos die seit vielen Jahren beliebte Tanzart kennenlernen. Mittlerweile unterrichtet sie Zumba montags in Kissing, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Mering. Der Zulauf ist groß. Jetzt hofft Micon Kreft, dass bei ihrem Charity-Event am 2. März von 17 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle genügend Tanzbegeisterte mitmachen, damit sie dem Verein „Katzen ohne Heimat“ mit ihrer Spende tatkräftig helfen kann. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, sind mindestens 12 Euro Eintritt zu bezahlen, es kann jedoch auch mehr gegeben werden.

Verein kümmert sich um heimatlose Katzen

Der noch junge Verein „Katzen ohne Heimat“ wurde 2021 gegründet und kümmert sich um Tiere, die keine Heimat haben. Es handelt sich meist um verwilderte Streunerkatzen. Ziel des Vereins ist es, ihre Lebenssituation zu verbessern. Er richtet Futterstellen ein, an denen die Katzen regelmäßig versorgt und bei Bedarf zum Tierarzt gebracht werden können. Er setzt sich für eine Kastrationspflicht ein, denn der Nachwuchs auf der Straße wird leicht krank. Die Überlebensrate dieser Katzenbabys liegt bei kläglichen 25 Prozent. Daher führt der Verein zahlreiche Kastrationsaktionen durch.

Aktuelles Beispiel ist Foxy. Die kleine Katze hatte ein kaputtes Auge, eine Folge von Katzenschnupfen. Foxy kam aus einem Bauerhof, war scheu und schwer zu fangen. Das Auge wurde entfernt und die Katze kastriert. Sie lebt an einer Futterstelle und darf dort auch für Streicheleinheiten ins Haus. Die medizinische Versorgung kann schnell teuer werden. Der Verein betreut rund 160 Katzen auf Futter- und Pflegeplätzen. Mit circa 100 Mitgliedern ist „Katzen ohne Heimat“ mit Sitz in Kissing meist in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau aktiv und auf Spenden angewiesen.

Micon Kreft konnte die Zumba-Trainerin Alessandra aus München für ihre Zumbaparty gewinnen, mit der sie verschiedene Zumba-Choreografien zeigen wird. Zum Abschluss sind Yoga-Übungen mit der Meringer Yogalehrerin Alexandra vorgesehen.

Info: Um an der Veranstaltung „Zumbathon“ teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung mit Vorkasse nötig. Sie ist möglich über WhatsApp unter 0175 6967133 oder über die E-Mail-Adresse micon_zin@web.de.