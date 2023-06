Mering

18:00 Uhr

Früher CaBa, jetzt BarBarossa: Zwei Jungunternehmer wagen Neuanfang

Daniel Schmidl und Timon Fetting eröffnen am Samstag in Mering die Bar BarBarossa.

Plus Fast drei Jahre ist das CaBa in Mering geschlossen. In den Räumen an der Münchener Straße eröffnen Daniel Schmidl und Timon Fetting Samstag das BarBarossa".

Von Eva Weizenegger

Daniel Schmidl und Timon Fetting trauen sich etwas. Sie eröffnen mitten in Mering eine neue Bar. Die Corona-Pandemie, Personalmangel im Gastronomiebereich und die hohe Inflationsrate können die beiden Jungunternehmer nicht schocken. "Wir glauben fest an den Erfolg unseres BarBarossa", sagt Daniel Schmidl. Der 29-Jährige ist studierter Jurist und arbeitet beim Landtag in München. Sein Geschäftspartner Timon Fetting studiert Betriebswirtschaft in Ingolstadt. Der 26-Jährige ist gerade mitten in seiner Masterarbeit. Auch in ihrer Freizeit wissen die zwei sich zu beschäftigen. Sie sind aktiv beim Sportverein Mering in der Handballabteilung. Warum also jetzt noch eine Bar eröffnen?

Mit einem neuen Farbkonzept eröffnet die Bar BarBarossa in Mering am Wochenende. Foto: Eva Weizenegger

In Mering fehlt eine Kneipe

"Wir sind beide Meringer und wissen, dass hier eine Kneipe fehlt, in der man sich abends noch auf einen gemütlichen Drink oder Cocktail treffen kann", sagt Daniel Schmidl. Es gebe zwar das Hatshot in unmittelbarer Nachbarschaft, doch für größere Gruppen reiche es nicht aus. "Wir wollen auch keine Konkurrenz zum Hatshot sein, sondern verstehen uns eher als Ergänzung", meint Timon Fetting. An der Bar wird künftig Philipp Rupprecht die Gäste mit Cocktails und Longdrinks verwöhnen. "Wir kennen ihn vom Handball und Philipp hat sogar noch einen Barkeeper-Kurs besucht", erzählt Daniel Schmidl. Auch das Team für den Service steht bereits. "Wir konnten fünf Aushilfen finden und wir selbst sind natürlich auch in unserer Bar tätig", sagt Timon Fetting.

