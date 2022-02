Meringerzell

vor 17 Min.

47 Jahre an der Orgel: Organist Hans Vötter spielt letzte Abendmesse

Plus Nur einmal krank in fast fünf Jahrzehnten: Hans Vötter war lange der Organist der Meringerzeller Kirche. Er gestaltete das Musikprogramm auf besondere Weise.

Von Heike John

47 Jahre lang zog Hans Vötter zuverlässig alle Register in seiner Heimatkirche in Meringerzell. Am vergangenen Wochenende sang der 68-jährige Organist ein letztes Mal bei der Abendmesse in St. Johannes Baptist sein Hallelujah von der Empore herab. Dann rief ihn Pfarrer Florian Markter zu sich in den Altarraum, um ihn mit der Michaelsmedaille zu ehren. "Das ist die höchste Auszeichnung, die ich als Pfarrer für besonderes Engagement in der Pfarrgemeinde St. Michael überreichen kann", betonte Markter, als er das in der Augsburger Silberschmiede Dochtermann gefertigte Edelmetall übergab.

