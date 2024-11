19-jähriger Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum

Im Landkreis Fürstenfeldbruck kam es bei Moorenweis zu einem Unfall. Informationen der Polizei zufolge war ein 19-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr auf der Kreisstraße von Dünzelbach in Richtung Zell unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zur Kläranlage kam er aus ungeklärten Gründen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Baum in der abschüssigen Böschung.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Landsberg gebracht. Sein Auto wurde im Bereich der Front und am Dach stark deformiert und musste mit einem Kran durch den Abschleppdienst geborgen werden. (AZ)