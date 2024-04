Schwerer Unfall bei Moorenweis: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 18-jähriger Fahranfänger verunglückt im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem BMW.

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 18-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 17 Uhr in eine Münchner Klinik geflogen werden. Zuvor war er mit seinem BMW von Langwied kommend Richtung Moorenweis unterwegs. In Höhe des Ortsteils Albertshofen verlor er laut Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Unfall bei Moorenweis: Polizei meldet 50.000 Euro Schaden

Dabei stieß er gegen einen Telefonmast und überschlug sich mehrmals, bis er ca. 300 Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Die örtliche Feuerwehr befreite den jungen Mann aus dem völlig zerstörten Wrack. Der Schaden wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. (AZ)