Verkehrsunfall bei Moorenweis: 20-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto

Am Freitagvormittag fuhr ein 20-jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Pkw von Moorenweis in Richtung Dünzelbach. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifenl, berichtet die Polizei. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, kam das Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der junge Mann, der alleine unterwegs war, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde augenscheinlich nur leicht verletzt, kam aber dennoch nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. (AZ)