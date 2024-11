Spannende „Mords-Weihnachts-Lesung“ mit Elke Pistor in der Meringer Bücherei

Die Lebkuchen liegen schon längst in den Supermarktregalen und so langsam wird es Zeit, sich auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Eine sehr unterhaltsame und humorvolle Art bietet dazu die Meringer Bücherei am Dienstag, 12. November, um 19.30 Uhr mit ihrer „Mords-Weihnachts-Lesung“. Zu Gast ist die Kölner Autorin Elke Pistor mit ihrem Buch „Ein Weihnachtsmann für alle Fälle“.

Cosy-Crime in der Meringer Bücherei

Statt Gänsehaut, Grauen und Gruseln darf sich das Publikum auf Spannung mit Herz und Humor einstellen. Denn der Weihnachtskrimi von Elke Pistor zählt zum Genre des sogenannten „Cosy-Crime“, ein Wohlfühlkrimi, bei dem es durchaus spannend werden kann, aber nicht Angst und Schrecken die vorherrschenden Elemente sind. Ein guter Schuss Humor schwingt auf jeden Fall mit, wenn Elke Pistor auf ihre besondere Art auf das Christfest einstimmt.

Den Geist der Weihnacht hatte sich Josefine Jeschiechek ganz anders vorgestellt. Dass er in Form ihrer ermordeten Schwester im glitzernden Engelskostüm vor ihr steht, irritiert sie noch mehr als der Umstand, deren florierende Weihnachtsmann-Agentur geerbt zu haben. Aber auch hier ist nicht alles Lametta, was glänzt. Warum verschwindet ein Mitarbeiter nach dem anderen, und wer verbirgt sich hinter dem Decknamen Zwarte Piet? Schnell wird Josefine klar: Jemand hat es auf die Agentur abgesehen – und auf ihr Leben. Dass Elke Pistor mit Spannung und Humor unterhalten kann, erlebte das Meringer Publikum bereits im Herbst vor zwei Jahren in der Bücherei.

Anlässlich der Aktion „Neustart Kultur“ nach Corona veranstaltete Büchereileiterin Christine Hieke im Herbst 2022 die erst Kriminacht, der weitere folgen sollten. Zu Gast waren damals neben Moderatorin und Autorin Angela Eßer sowie Stefanie Gregg aus München und Manuela Obermeier aus Moorenweis auch die Kölner Autorin Elke Pistor. Von ihrem rheinländischen Humor zeigte sich nicht nur das Publikum sehr angetan, sondern auch Christine Hieke, die sich an ihre erste Lesung als neue Büchereileiterin erinnert. „Der Part von Elke Pistor bei der Krimilesung damals war richtig witzig, weil sie nicht nur gelesen hat, sondern sich auch als Annemie Engel, die Hauptperson in ihrem Krimi, verkleidet hat und das Ganze ziemlich lustig rübergebracht hat“, sagt Hieke. „Deshalb habe ich gedacht, dass ihre Weihnachtskrimi-Lesung auch was für uns ist, eine Lesung mit Humor und komödiantischem Talent.“

Pistor kommt zum zweiten Mal nach Mering

Darüber freut sich auch Angela Eßer, die immer wieder ihre vielfältigen Kontakte spielen lässt, um namhafte Krimiautoren nach Mering zu holen. „Elke Pistor und ich kennen uns aus der gemeinsamen Arbeit im Syndikat, dem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur sowie weiteren gemeinsamen literarischen Projekten und ich freue mich, dass sie noch einmal nach Mering kommt.“ Elke Pistor studierte Pädagogik und Psychologie und ist seit 2009 als Autorin, Publizistin und Mediendozentin tätig. 2014 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Töwerland-Stipendium ausgezeichnet und 2015 sowie 2023 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie „Kurzkrimi“ nominiert.

Der Eintritt zur Mords-Weihnachts-Lesung in der Meringer Bücherei am Dienstag, 12. November, um 19.30 Uhr ist frei. Um einen Obolus zur Finanzierung weiterer literarischer Veranstaltungen wird gebeten und wie immer gibt es auch gegen eine Spende Getränke.