Per Anhalter durch Friedberg: Die Stadt stellt Mitfahrerbänke auf

Plus Mit einem Versuch auf der Strecke Friedberg–Rederzhausen–Ottmaring–Bachern–Rohrbach soll das Projekt starten. Wie funktioniert es in der Praxis?

Die Verwaltung hält nichts von der Idee der Grünen, Mitfahrerbänke im Stadtgebiet von Friedberg zu errichten. Daraus machte Nils vom Wege vom Baureferat kein Hehl. Es sei fraglich, ob sie überhaupt genutzt werden. Wie funktionieren diese Bänke? Es handelt sich dabei um eine im öffentlichen Raum aufgestellte Bank, die durch ein Schild darauf hinweist, dass, wer darauf sitzt, eine kostenlose Mitfahrgelegenheit in einem Privat-Pkw sucht – ähnlich wie Auto-Stopp oder Trampen.

Die Stadtratsfraktion der Grünen hatte 2019 beantragt, ein Konzept für die Mitfahrerbänke zu erarbeiten. Aufgrund der Pandemie sowie aus Kapazitätsgründen der Verwaltung war das erst jetzt möglich. Die Grünen sehen die Einrichtung als Ergänzung zum Busangebot. Zudem werde die Mobilität in den Ortsteilen verbessert, ohne dabei die Umwelt zusätzlich zu belasten. Einige Kommunen, beispielsweise Dinkelsbühl, Altomünster oder Bergkirchen, sind Vorbild.