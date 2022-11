Bei der Theatergruppe Ottmaring spukt es um den Jahreswechsel

Nach der Corona-Pause hebt sich bei der Theatergruppe Ottmaring um den Jahreswechsel wieder der Vorhang für einen Schwank in drei Akten.

Nach Weihnachten steht die Theatergruppe Ottmaring wieder auf der Bühne. Seit September wird dafür schon fleißig organisiert und geprobt. Nach zwei Jahren Pause freuen sich alle auf das Lachen des Publikums und das gemütliche Zusammenkommen. Dieses Jahr soll es wieder ein lustiges Stück sein. Mit dem "Bodschamperlspuk" von Ralph Wallner hat sich Angelika Zuckriegl zu ihrem Debüt als Spielleitung für einen ländlichen Schwank in drei Akten entschieden:

Im Dusterhof spukt es. Das glauben zumindest Mina (Lena Pfisterer) und ihre Freundin Gigi (Katrin Schwibinger), die den verlassenen Hof am Wald für ihren Wunschzauber ausgewählt haben. Denn Wünsche, die in einer Raunacht bei Vollmond aufgeschrieben werden, gehen angeblich in Erfüllung. Und als magisches Gefäß muss der alte Nachttopf, das Bodschamperl, herhalten.

Landstreicher und Taschendiebe sorgen für Unruhe in Ottmaring

Dass gleichzeitig zwei Landstreicher und Taschendiebe auftauchen, ist für viele im Dorf eine Überraschung. Langfinger-Jockl (Johannes Kellerer) und sein Sohn (Alexander Triebenbacher) bringen das Leben so mancher Personen gehörig durcheinander. Und ihr eigenes erst recht. Zufall? Schicksal? Oder hat der Spuk vom Dusterhof seine Hand im Spiel?

Die Spielzeiten sind vom 27. bis 31. Dezember und am 2. Januar jeweils um 19.30 Uhr und am 1. Januar um 15 Uhr. Auch dieses Jahr wird wieder in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Volksschule gespielt.

Hier gibt es Karten für die Theatergruppe Ottmaring

Info: Karten gibt es ab Montag, 28. November, bis zum Samstag, 17. Dezember. Diese sind bei den Vorverkaufsstellen Optik Brandmair in Friedberg, Telefon 0821/606180, der Raiffeisenbank Rederzhausen oder online unter: www.theatergruppe-ottmaring.de erhältlich. Der telefonische Verkauf beginnt ab dem 19. Dezember. Dieser ist von Montag bis Freitag und an den Spieltagen jeweils von 17 bis 20 Uhr unter 0176 /99103074 erreichbar. (AZ)